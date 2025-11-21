Fiumefreddo contesta la variante sul raddoppio ferroviario

Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia ha diffuso una nota in risposta all’annuncio regionale relativo alla variante progettuale del raddoppio ferroviario Messina-Catania nel tratto di Taormina. L’amministrazione locale manifesta una posizione contraria alle modifiche proposte, ritenendo che esse possano incidere in modo significativo sull’area compresa nel progetto “Lotto Sud (Fiumefreddo-Taormina-Latojanni)”, con possibili ricadute sul territorio comunale.

Nel documento, l’ente richiama le dichiarazioni dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Aricò, il quale aveva affermato: “Abbiamo ascoltato le istanze del territorio confrontandoci con tutti i soggetti interessati in modo da trovare una soluzione che…”. Su questo punto, il Comune di Fiumefreddo di Sicilia sostiene che tale confronto non si sarebbe mai concretizzato. L’amministrazione precisa di non essere stata inclusa nelle riunioni del Tavolo di confronto citato dall’assessore, nonostante una richiesta formale inviata il 27 giugno 2025, protocollo n. 16426, con cui era stata domandata la partecipazione ai lavori per illustrare osservazioni e proposte.

La nota rimarca che l’assenza di un coinvolgimento istituzionale impedirebbe un dialogo effettivo su un intervento infrastrutturale considerato strategico e con potenziali impatti diretti sulla comunità locale. Il Comune ribadisce pertanto la necessità di avviare un’interlocuzione strutturata con la Regione al fine di esaminare le ricadute del progetto e valutare eventuali alternative nell’interesse del territorio interessato.

