Incendio all’Istituto ITET “Leonardo Da Vinci” di Milazzo, indagini in corso

Le lezioni all’ITET “Leonardo Da Vinci” di Milazzo sono state sospese in seguito a un incendio verificatosi la scorsa notte all’interno dell’istituto. Secondo le prime ricostruzioni, alcune persone non ancora identificate si sarebbero introdotte nell’edificio, raggiungendo il primo piano e incendiando contenitori di carta collocati nei pressi degli uffici amministrativi. Al momento dell’apertura, i collaboratori scolastici hanno riscontrato pareti annerite e un intenso odore acre diffuso lungo i corridoi.

La Dirigente Scolastica, Stefania Scolaro, ha informato i Carabinieri. Gli accertamenti si concentrano sull’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero fornire elementi utili all’individuazione dei responsabili. È in corso la valutazione dei danni e delle condizioni di sicurezza degli ambienti per definire i tempi della ripresa delle attività didattiche.

Sull’episodio è intervenuto il Provveditore agli Studi di Messina, Prof. Leon Zingales, che ha diffuso una nota. «L’incendio doloso che ha colpito l’ITET “Leonardo Da Vinci” di Milazzo è una ferita; una ferita aperta nella nostra comunità, nella nostra idea di futuro. Dare fuoco a una scuola significa tentare di bruciare le aspirazioni dei giovani, la passione dei docenti, l’impegno di chi ogni giorno vive quei corridoi».

Zingales ha espresso vicinanza alla dirigente, al personale e agli studenti, affermando che «faremo tutto il necessario perché la comunità scolastica possa tornare presto a vivere la sua quotidianità».

