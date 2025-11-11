Problemi idrici a San Giorgio, intervento concluso oggi pomeriggio

Nella frazione di San Giorgio sono state riscontrate irregolarità nella fornitura idrica, con segnalazioni da parte di residenti che hanno richiesto chiarimenti sull’origine del disservizio. Il vicesindaco Salvatore Salmeri ha fornito indicazioni sugli interventi effettuati, spiegando che la causa è riconducibile a un guasto verificatosi in una delle pompe collegate al pozzo Bellardita, punto di approvvigionamento che alimenta il sistema di potabilizzazione.

L’elemento danneggiato è stato sostituito nel pomeriggio, intorno alle ore 16, consentendo il ripristino delle normali condizioni operative dell’impianto. «Il potabilizzatore è tornato a operare a pieno regime. L’erogazione idrica dovrebbe progressivamente stabilizzarsi tra questa sera e la mattinata di domani», ha dichiarato Salmeri.

Il vicesindaco ha chiarito che l’interruzione non ha riguardato in maniera uniforme l’intero centro abitato. «Nella zona centrale e nelle parti più basse del centro l’erogazione non ha subito interruzioni», ha precisato. Le zone poste a quote più elevate sono state invece rifornite prevalentemente nelle ore notturne, quando l’aumento della pressione favorisce la distribuzione verso le abitazioni situate ai livelli superiori.

Salmeri ha concluso invitando alla collaborazione. «Ci scusiamo per il disagio riscontrato nel servizio e invitiamo i cittadini a segnalare tempestivamente eventuali ulteriori disfunzioni, così da consentire un intervento rapido.»

