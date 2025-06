Intervento decisivo dei Carabinieri blocca tentato suicidio a Carini

A Carini, nella provincia di Palermo, un intervento tempestivo da parte dei Carabinieri ha evitato il gesto estremo di una donna che si era seduta al limite di un cavalcavia autostradale sull’A29 Palermo–Mazara del Vallo. Intorno alle 7 del mattino, un militare in servizio presso il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Palermo, libero dal servizio e in borghese, ha notato la donna oltrepassare la barriera di protezione del cavalcavia e posizionarsi con le gambe nel vuoto.

Immediata è stata la reazione del Carabiniere, che ha fermato la propria auto in una piazzola di sosta e si è arrampicato lungo la scarpata autostradale per raggiungerla. Dopo aver instaurato un dialogo con la donna, una passante ha osservato la scena e ha allertato i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112. Sul posto è giunta una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Carini che ha collaborato con il collega per gestire la situazione delicata.

Sfruttando un momento di distrazione, i tre Carabinieri sono riusciti a bloccare la donna e a trarla in salvo. Successivamente, la persona è stata affidata alle cure del personale medico del 118, intervenuto sul luogo. L’azione congiunta delle forze dell’ordine ha quindi impedito un possibile tragico epilogo sull’autostrada.

