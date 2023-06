Violenza sessuale a bordo della Costa Smeralda: denunciato turista slovacco

Una minorenne spagnola ha denunciato un turista slovacco di 24 anni per violenza sessuale a bordo della nave Costa Smeralda in viaggio verso Palermo. L’aggressione è avvenuta durante una festa organizzata dalla compagnia marittima. La polizia ha avviato un’indagine e la vittima è stata ascoltata con supporto psicologico e legale.



Denuncia per violenza sessuale a bordo di una nave da crociera: indagato un turista slovacco Durante una festa organizzata a bordo della nave da crociera Costa Smeralda in navigazione verso Palermo, una minorenne spagnola ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte di un turista slovacco di 24 anni. L’incidente ha scosso l’ambiente sereno della nave e ha richiesto l’intervento delle autorità competenti.

Secondo quanto riportato, i due si erano incontrati durante la festa, a cui partecipavano numerosi passeggeri per intrattenersi durante la traversata verso la Sicilia. Nonostante non si conoscessero, la ragazza e il turista slovacco hanno condiviso lo spazio per circa un’ora insieme ad altri passeggeri, ballando e sorseggiando cocktail. Durante uno scambio di battute, l’indagato avrebbe iniziato ad avanzare approcci non graditi alla minorenne.

Le cose sono precipitate quando il turista slovacco, forse sotto l’influenza dell’alcol, avrebbe toccato il seno della ragazza nonostante le sue resistenze. Fortunatamente, un amico della vittima è intervenuto in sua difesa e ha immediatamente segnalato l’accaduto al personale di sicurezza a bordo della nave. Il turista slovacco è stato allontanato e tenuto sotto sorveglianza fino allo sbarco.

Una volta giunti a destinazione, la minorenne è stata immediatamente ascoltata dalla polizia marittima con il supporto di uno psicologo e di un avvocato fornito da un centro antiviolenza. Nel frattempo, le autorità hanno avviato gli accertamenti per chiarire i contorni della vicenda. Entrambi i viaggiatori sono stati affidati alla sicurezza del personale di bordo e sono ripartiti nel pomeriggio a bordo della stessa nave da crociera.

