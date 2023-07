Regione Siciliana investe 250.000 euro per l’Osservatorio di Isnello

Osservatorio astronomico di Isnello: un finanziamento cruciale per garantire la sua sopravvivenza e promuovere la passione per l’astronomia tra gli studenti siciliani.

La Regione Siciliana destina 250.000 euro all’Osservatorio astronomico di Isnello, centro di eccellenza scientifica e didattica. Valentina Chinnici, deputata regionale del Pd, annuncia l’approvazione del collegato bis e la prossima votazione del disegno di legge organico per la gestione dell’Osservatorio. La chiusura della struttura è stata evitata.

Un importante sostegno finanziario è stato garantito dall’iniziativa parlamentare di Valentina Chinnici, deputata regionale del Pd, all’Osservatorio astronomico Gal Hassin di Isnello, riconosciuto come uno dei principali centri di eccellenza in Sicilia. La Regione Siciliana ha destinato una somma di 250.000 euro per supportare le attività di ricerca e le iniziative didattiche del centro, coinvolgendo decine di migliaia di studenti provenienti da tutta l’isola.

Chinnici ha espresso la sua soddisfazione riguardo all’approvazione del collegato bis, avvenuta nella serata di ieri all’Assemblea regionale siciliana. Grazie a questo provvedimento, è stata evitata la chiusura dell’Osservatorio, una struttura di grande valore per la comunità scientifica e didattica.

La deputata regionale ha inoltre annunciato che la Commissione V, che si era precedentemente recata a Isnello per valutare l’Osservatorio, ha intrapreso l’iter per l’approvazione di un disegno di legge organico che regolamenterà il funzionamento e la gestione del centro. La votazione del disegno di legge è prevista per la prossima settimana in Commissione.

L’Osservatorio astronomico di Isnello svolge un ruolo fondamentale nella ricerca scientifica e offre agli studenti un’esperienza didattica di alta qualità. Grazie a questo finanziamento, il centro potrà continuare a svolgere la sua attività e promuovere la conoscenza dell’astronomia tra i giovani siciliani.

