Arrestato esponente del clan Mazzei: era latitante da gennaio

Un uomo nato nel 1969, ritenuto figura di rilievo del clan mafioso Mazzei di Catania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di una condanna definitiva a 13 anni e 10 mesi di reclusione per associazione mafiosa e altri reati.

Il provvedimento di condanna, emesso l’8 gennaio scorso insieme all’ordine di esecuzione disposto dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania, non aveva trovato immediata attuazione a causa della temporanea irreperibilità del destinatario, che si era sottratto alla cattura.

Le indagini sono state avviate dalla Squadra Mobile di Catania con il supporto del Servizio Centrale Operativo, attraverso attività investigative e strumenti tecnologici finalizzati alla localizzazione del ricercato.

L’11 marzo gli investigatori hanno individuato il luogo in cui l’uomo si nascondeva, un appartamento situato nel territorio di Fiumefreddo. Dopo aver circondato l’edificio, gli agenti hanno fatto ingresso nell’abitazione, procedendo all’arresto senza che l’uomo opponesse resistenza.

Durante il controllo, il soggetto è stato trovato in possesso di una patente di guida risultata contraffatta e di alcune carte di credito, sulle quali sono in corso verifiche da parte degli inquirenti.

Completate le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Catania Bicocca. Nel frattempo, la Procura Distrettuale di Catania sta valutando la posizione del proprietario dell’immobile in cui il condannato è stato rintracciato.

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