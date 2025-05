Congresso Pneumo Sicilia 2025, evento scientifico di rilievo a Messina

La città metropolitana di Messina sarà la sede del congresso scientifico “Pneumo Sicilia 2025: ritorno al futuro“, dedicato alle malattie respiratorie, in programma per il 6 e 7 giugno 2025 presso il palazzo dei congressi del policlinico universitario “G. Martino”. L’iniziativa, presieduta dal Prof. Paolo Ruggeri, direttore dell’unità operativa complessa di pneumologia dello stesso policlinico, si propone come momento di confronto tra operatori sanitari impegnati nel settore delle patologie respiratorie.

Il congresso coinvolge tutte le figure professionali sanitarie, tra cui medici di varie specialità, infermieri e fisioterapisti, ed è frutto di una collaborazione tra le pneumologie universitarie di Catania, Palermo e Messina, guidate rispettivamente dai professori Carlo Vancheri, Nicola Scichilone e Paolo Ruggeri. L’evento intende sottolineare il ruolo fondamentale della pneumologia nell’ambito della Medicina Internistica, soprattutto alla luce dell’esperienza legata alla pandemia da SARS-CoV-2.

Il Prof. Ruggeri ha dichiarato: “La Pneumologia deve ritrovare di diritto il suo ruolo centrale nel percorso di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie respiratorie, che rappresentano una delle principali cause di morbilità e mortalità a livello mondiale”. Ha inoltre evidenziato la volontà di creare una rete di collaborazione tra specialisti ospedalieri, medici del territorio e di medicina generale, basata su un dialogo libero e aperto.

Il programma prevede sessioni articolate che partiranno da casi clinici reali presentati da giovani medici, proseguiranno con interventi di esperti internazionali e si concluderanno con tavole rotonde multidisciplinari. Particolare rilievo sarà dato all’interazione con il pubblico attraverso un sistema di televoto che guiderà la discussione.

I temi trattati comprenderanno patologie come asma, BPCO, interstiziopatie, infezioni polmonari, insufficienza respiratoria, il rapporto ospedale-territorio e malattie rare. Parallelamente si svolgeranno corsi teorico-pratici rivolti ai giovani medici sulle tecniche di supporto respiratorio non invasivo, test di funzionalità respiratoria ed ecografia toracica.

La scelta di Messina come luogo dell’evento valorizza la tradizione storica e culturale della città, riconosciuta come crocevia del Mediterraneo. L’iscrizione al congresso è gratuita e accessibile tramite QR code indicati nella locandina ufficiale.

“Pneumo Sicilia 2025” si configura come un’occasione rilevante per favorire l’innovazione tecnologica e terapeutica, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti affetti da malattie respiratorie.

