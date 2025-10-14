Inaugurato l’Anno Pastorale 2025-2026 del Gruppo “Padre nostro”

Con la presentazione del tema “In cammino… con fede e perseveranza”, il Gruppo “Padre nostro… Padre di tutti” ha inaugurato il ventiseiesimo Anno Pastorale 2025-2026. L’incontro, svoltosi sabato 11 ottobre presso il salone dell’Istituto delle Suore “Ancelle Riparatrici” in via Nino Bixio a Messina, ha segnato la ripartenza del percorso spirituale avviato nel 1999, fondato sulla preghiera, la carità e l’impegno comunitario. Durante la serata sono stati illustrati il programma annuale e il “Mandato personale” destinato ai membri con responsabilità all’interno del gruppo.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale che ha favorito la condivisione e la ripresa delle attività dopo la pausa estiva. Domenica 12 ottobre, nella Chiesa “SS. Annunziata” annessa allo stesso Istituto, si è tenuta la celebrazione eucaristica presieduta da S. E. Mons. Cesare Di Pietro, alla presenza di numerosi partecipanti provenienti da diverse realtà diocesane.

Durante l’omelia, Mons. Di Pietro ha invitato i fedeli a “confidare sempre nell’aiuto e nel perdono di Dio, nonostante i propri limiti”, auspicando una Chiesa “sinodale, capace di camminare insieme e di portare la gioia del Vangelo nel mondo”. Alla celebrazione hanno collaborato la comunità delle Suore “Ancelle Riparatrici”, il coro “Il resto d’Israele” del Rinnovamento nello Spirito, e il gruppo MASCI Messina 1 “Il Faro”, che ha curato il servizio d’ordine.

Il Gruppo ha confermato l’intenzione di proseguire il proprio cammino spirituale nel segno dell’unità e della condivisione, seguendo le parole del Vangelo e lo spirito del Concilio Vaticano II.

