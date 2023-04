Democrazia partecipata: 159 comuni sanzionati in Sicilia per il mancato utilizzo dei fondi del 2020.

Democrazia partecipata: 159 comuni sanzionati in Sicilia per fondi non spesi nel 2020

La Regione Siciliana ha sanzionato 159 comuni per il mancato o parziale utilizzo dei fondi di democrazia partecipata del 2020. Le sanzioni sono state emesse il 20 aprile 2023, come previsto dalla legge regionale 9/2015, art.6 comma 2, e i comuni dovranno restituire alla Regione un totale di un milione e 400 mila euro.

I 159 comuni includono tre “capitali”, ovvero Agrigento, Messina e Palermo. In particolare, 95 comuni dovranno restituire la somma totale dei fondi a loro disposizione. I comuni sanzionati più pesantemente sono 37, tra cui Palermo e Messina, che dovranno restituire rispettivamente 302 mila euro e 110 mila euro.

Secondo il team di “Spendiamoli Insieme”, progetto di monitoraggio civico sulla democrazia partecipata di Parliament Watch Italia, sostenuto da OSIFE e Fondazione con il SUD, è probabile che nei prossimi mesi arrivi un decreto di aggiornamento delle sanzioni da parte della Regione. Nel 2020 erano disponibili in totale 4 milioni e 642 mila euro per la democrazia partecipata in Sicilia.

In generale, il dato relativo alla restituzione dei fondi per il 2020 registra una media di poco meno di 1 euro restituito ogni 3, riproducendo il dato relativo al 2019. Sarà necessario aspettare ancora un anno per avere i dati ufficiali sulle sanzioni riguardanti il 2021.

