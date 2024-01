Donna di 70 anni muore al Pronto Soccorso di Agrigento

Una tragedia si è verificata all’ospedale San Giovanni di Dio, dove una donna di 70 anni è deceduta mentre attendeva di essere sottoposta ad esami medici. La notizia è stata segnalata dai suoi familiari, che ora chiedono risposte.

La donna si era recata all’ospedale a causa di un malessere diffuso e aveva subito il triage. Dopo essere stata messa su una barella in attesa di ulteriori controlli ed esami, le sue condizioni hanno improvvisamente peggiorato. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico, purtroppo è deceduta.

La famiglia della donna ha sollevato dubbi sul lungo periodo di attesa al pronto soccorso, che ha superato le 5 ore, senza che venisse effettuata alcuna visita medica. Questa preoccupazione ha portato alla presentazione di un esposto alle autorità competenti, al fine di chiarire eventuali responsabilità.

In seguito all’accaduto, la polizia ha sequestrato la salma della donna in attesa dell’esame autoptico e la sua cartella clinica per ulteriori approfondimenti. La procura di Agrigento ha avviato un’inchiesta per fare luce sulla situazione.

