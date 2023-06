A Messina: Comitati No Ponte, carta igienica contro Salvini e Schifani

I comitati -No Ponte- esprimono disappunto lanciando rotoli di carta igienica durante l’evento sulla costruzione del ponte.

Renato Accorinti, ex sindaco di Messina e figura prominente del Movimento No Ponte, ha guidato la protesta dei comitati contrari alla costruzione del Ponte sullo Stretto. Durante l’evento “Il ponte sullo Stretto. Infrastrutture e trasporti per unire l’Italia”, organizzato dalla Cisl e dalle Federazioni Filca e Fit, i manifestanti hanno espresso il loro disappunto nei confronti del ministro Matteo Salvini e del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Fin dalle prime ore del mattino, decine di persone si sono radunate presso gli imbarchi della nave Elio alla Rada San Francesco per contestare aspramente la presenza del vicepremier, esibendo striscioni e intonando cori di protesta. Durante il passaggio delle auto, sono stati lanciati decine di rotoli di carta igienica come segno di dissenso.

Accorinti ha dichiarato: “Lottare dà senso alla vita, perché lo fai per convinzione e non per opportunismo. Quando si assiste a un danno a una persona o all’ambiente, se si ha dignità, si lotta senza offendere nessuno e si presentano proposte concrete. Sono gli altri che offendono quando ci definiscono ideologici. Non esiste un’ideologia del ponte. Noi diciamo no per motivi validi, per evitare che venga anche solo posata la prima pietra. Sono loro i campioni nel disperdere milioni di euro dei nostri soldi”.

Giuliana Firtler, del Comitato No Ponte Capo Peloro, ha parlato di un “no fermo e convinto”. Ha citato le dichiarazioni contrastanti di Salvini, che in passato aveva sostenuto che il ponte non fosse sostenibile e che non si dovessero sperperare soldi. Firtler ha sottolineato come il ministro si contraddica frequentemente.

