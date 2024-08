Corsia di emergenza: multe elevate della stradale durante Ferragosto

Durante la settimana di Ferragosto, la Sezione Polizia Stradale di Catania ha intensificato le attività di controllo, concentrandosi in particolare sulle infrazioni riguardanti l’uso della corsia di emergenza, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, l’assenza del casco protettivo e l’eccesso di velocità. Tra queste, la circolazione non autorizzata sulla corsia di emergenza ha rappresentato una delle violazioni più frequenti, con conseguenze significative per i trasgressori.

Nel solo fine settimana, sette patenti di guida sono state ritirate a coloro che, ignorando le regole e mettendo a rischio la sicurezza altrui, hanno utilizzato la corsia di emergenza per aggirare il traffico intenso. Questa infrazione è punita con sanzioni pecuniarie che variano da 430 a 1731 euro, accompagnate dalla sospensione della patente di guida fino a due mesi e dalla decurtazione di 10 punti sulla patente.

Le autorità della Polizia Stradale di Catania mantengono alta l’attenzione sul rispetto delle norme di sicurezza stradale, ribadendo l’importanza di osservare le regole per garantire la propria e l’altrui incolumità. In questo contesto, si rinnova l’invito agli automobilisti a mantenere comportamenti responsabili, rispettando le leggi per evitare sanzioni severe e contribuire alla sicurezza comune.

