Salute mentale: nuovi obiettivi per l’Intergruppo ARS

All’Assemblea Regionale Siciliana è stato costituito un Intergruppo dedicato alla sensibilizzazione e alla promozione delle problematiche legate alla salute mentale. L’Intergruppo, composto da vari membri di diverse forze politiche, vede la partecipazione degli onorevoli Valentina Chinnici (Presidente) e Ersilia Saverino (Vice presidente vicario) del Partito Democratico, Carlo Gilistro (Vice presidente) e Roberta Schillaci del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Figuccia (Segretario) e Maria Anna Caronia della Lega, e Ismaele La Vardera di Sud Chiama Nord.

L’Intergruppo ha come obiettivo principale quello di aumentare la consapevolezza tra gli attori istituzionali riguardo alla tutela della salute mentale e al disagio psichico. Esso intende favorire la creazione di presupposti culturali per una legislazione più efficace in materia, supportando l’attività parlamentare correlata. Tra le iniziative previste vi è l’organizzazione di eventi e attività volte alla diffusione delle conoscenze su salute mentale e disagio psichico, nonché l’inclusione attiva delle famiglie delle persone coinvolte, valorizzando le loro esperienze nel dialogo istituzionale.

Valentina Chinnici, in una sua dichiarazione, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Abbiamo accolto l’invito delle associazioni dei familiari di istituire una rappresentanza all’interno dell’Assemblea Regionale per promuovere i diritti dei pazienti e delle loro famiglie. Dall’ascolto delle loro esigenze emerge la necessità di puntare sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica, come strategia principale per la loro integrazione sociale e per combattere lo stigma che queste persone, le loro famiglie e il personale sanitario subiscono da decenni.”

L’iniziativa dell’Intergruppo nasce dalla consapevolezza che il dialogo tra istituzioni e famiglie è essenziale per affrontare le sfide legate alla salute mentale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità psichica e delle loro famiglie.

