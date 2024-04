Scopre la figlia 15enne a letto con il fidanzato e li massacra di botte

Un drammatico evento ha scosso il quartiere Pallavicino a Palermo quando un padre ha sorpreso la figlia quindicenne con il fidanzato nella propria camera da letto. L’incidente è degenerato in un episodio di violenza estrema, che ha richiesto il ricovero in ospedale per entrambi i giovani.

Secondo quanto riportato, il genitore ha reagito con violenza, aggredendo i due ragazzi con un oggetto contundente, causando loro lesioni gravi. I vicini, allarmati dalle urla udite, hanno dato l’allarme, consentendo l’intervento dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine.

Il pronto intervento dei soccorsi ha permesso il trasporto dei feriti all’ospedale Villa Sofia, mentre i Carabinieri hanno avviato le procedure per il codice rosso e denunciato l’uomo per lesioni e maltrattamenti in famiglia.

Gli inquirenti hanno acquisito i referti medici dei giovani e hanno interrogato la figlia e il suo compagno per ricostruire l’accaduto e comprendere la dinamica dell’aggressione.

