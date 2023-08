Al mare con video su TikTok mentre era ai domiciliari, arrestato

L’uomo condannato per reati multipli viola misure detentive e condivide video su TikTok.

Nei recenti sviluppi legali, i Carabinieri hanno applicato un’ordinanza di inasprimento delle misure alternative alla detenzione per un individuo di 44 anni residente a Monreale. L’uomo, già sotto arresti domiciliari con braccialetto elettronico, stava espiando una condanna per reati legati a estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

L’indagine, condotta dai militari dell’unità radiomobile della compagnia di Monreale, ha scoperto che nell’arco di tempo compreso tra il 6 luglio e il primo agosto, il soggetto avrebbe diffuso attraverso il noto social media “Tik Tok” una serie di video che lo ritraevano in vari contesti. Le riprese lo mostravano in diverse situazioni: nel cuore di Palermo, guidare un motociclo; in spiaggia, godendosi il mare; e perfino in un parco acquatico, mentre faceva il bagno.

Questi filmati, particolarmente rivelatori, hanno sollevato sospetti riguardo alla manipolazione del braccialetto elettronico, che aveva l’obiettivo di monitorare la sua posizione. In risposta, l’autorità giudiziaria preposta ha deciso di rivedere drasticamente le misure già in vigore per il detenuto. Questa riconsiderazione ha portato alla sua immediata trasferimento nella struttura carceraria del “Pagliarelli”.

