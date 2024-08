Grave incidente stradale in galleria sulla A18 a Taormina

Un grave incidente si è verificato alle ore 11:35 sull’autostrada A18 Messina-Catania, in direzione di Messina, all’interno della galleria precedente l’uscita di Taormina. La dinamica dell’evento è ancora da chiarire, ma sarebbero quattro le persone ferite. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia stradale della sezione di Giardini Naxos e le squadre dei soccorsi per prestare assistenza e gestire l’emergenza.

L’autostrada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e sgombero della carreggiata. Per i veicoli diretti a Messina, è stata predisposta un’uscita obbligatoria a Giardini Naxos. La chiusura dell’autostrada ha provocato lunghe code sia in carreggiata che all’ingresso della galleria, con numerosi automobilisti intrappolati sotto il sole cocente.

Le autorità stanno lavorando intensamente per risolvere la situazione e garantire la sicurezza degli automobilisti. Tuttavia, la viabilità rimane compromessa e si raccomanda agli automobilisti di evitare, se possibile, di percorrere questo tratto di strada fino a quando non sarà ripristinata la normalità.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo