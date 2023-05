Maratonina di Terrasini: podista muore in ospedale dopo una caduta

La maratonina di Terrasini, in provincia di Palermo, si è trasformata in una tragedia a causa della morte di un podista. Angelo Falletta, 62 anni, è caduto in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, pochi minuti dopo l’inizio della gara. Nonostante i soccorsi immediati, il podista è deceduto in ospedale.

Il sindaco Giosuè Maniaci ha espresso il suo dolore per la tragedia avvenuta durante l’evento sportivo, sospeso in segno di lutto con la cerimonia di premiazione annullata. Il sindaco ha sottolineato che l’organizzazione della maratonina è stata perfetta e i soccorsi sono stati celeri, e che il podista aveva tutte le autorizzazioni sanitarie necessarie per partecipare alla gara.

La morte del podista ha gettato nello sconforto i familiari, gli amici e i conoscenti dell’uomo, oltre alla comunità locale. La maratonina di Terrasini, inizialmente pensata come una festa dello sport, si è trasformata in una tragedia che ha colpito tutti i partecipanti e gli organizzatori.

