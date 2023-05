Inseguimento notturno a Catania: pregiudicato arrestato

Fuga e arresto a Catania, pregiudicato bloccato dopo scontro con la Polizia.

Durante un controllo notturno nella piazza Stazione Acquicella, il personale delle Volanti ha notato un individuo salire rapidamente a bordo di un’auto e allontanarsi velocemente per le strade circostanti. È stata richiesta l’assistenza di altri equipaggi per avviare una ricerca. Dopo una decina di minuti, una Volante è riuscita a individuare l’auto precedentemente allontanatasi, ma il conducente ha ignorato l’alt impartito e ha tentato di fuggire in direzione del Faro Biscari lungo Via Acquicella Porto.

Ne è scaturito un lungo inseguimento per le vie limitrofe, che si è concluso in Viale Moncada quando l’auto del fuggitivo ha impattato contro una delle vetture di servizio, una delle quali si era posizionata in traverso per bloccare la fuga. Il giovane è stato immediatamente fermato e sottoposto a perquisizione, estesa anche all’auto. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato un palanchino, che è stato sequestrato. Il giovane ha categoricamente rifiutato di fornire le proprie generalità, quindi è stato necessario sottoporlo a fotosegnalamento per l’identificazione. Dai risultati dell’identificazione è emerso che il giovane era un noto pregiudicato, con precedenti specifici.

Alla luce dei reati commessi, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie informazioni personali, porto di armi o oggetti atti ad offendere e danneggiamento aggravato. L’arresto è stato comunicato al Pubblico Ministero di turno e l’arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

