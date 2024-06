Policlinico Messina, nomina ufficiale per il dottor Giorgio Santonocito

Il Policlinico di Messina accoglie oggi il nuovo direttore generale, Giorgio Giulio Santonocito. La nomina ufficiale, notificata questa mattina, segna l’inizio del suo mandato triennale alla guida dell’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino. Questo incarico avvia una fase di pianificazione e investimenti, sia a livello infrastrutturale che delle risorse umane.

“Sono numerose le priorità da affrontare – afferma il dott. Santonocito – che abbiamo già individuato durante i mesi di commissariamento e su cui stiamo attualmente lavorando”. Ha poi aggiunto: “Ringrazio il presidente Schifani e l’assessore alla salute Giovanna Volo per la fiducia accordatami e sono grato per la preziosa collaborazione instaurata fin dal mio arrivo con la rettrice, Prof.ssa Giovanna Spatari. Assicuro il mio massimo impegno per raggiungere gli obiettivi di crescita e sviluppo che questa azienda merita”.

Il dott. Santonocito, con un background consolidato nella gestione sanitaria, si è prefissato di migliorare l’efficienza operativa dell’ospedale, puntando su una serie di progetti che spaziano dall’aggiornamento tecnologico delle strutture all’incremento delle competenze del personale medico e paramedico. La sua visione strategica comprende un potenziamento delle infrastrutture ospedaliere e un rafforzamento delle sinergie con l’Università di Messina, con l’obiettivo di creare un ambiente sanitario di eccellenza.

La collaborazione con la Prof.ssa Spatari sarà fondamentale per realizzare questi obiettivi, poiché mira a integrare ulteriormente l’attività clinica e quella accademica, valorizzando la ricerca e l’innovazione. Il dott. Santonocito è convinto che solo attraverso una stretta cooperazione tra le diverse componenti dell’ospedale e l’università si possano raggiungere traguardi significativi.

Inoltre, l’impegno del nuovo direttore generale è orientato a garantire un miglioramento costante della qualità dei servizi offerti ai pazienti, attraverso l’implementazione di nuove tecnologie e la formazione continua del personale. La sua leadership è determinata a portare il Policlinico di Messina a livelli di eccellenza, rendendolo un punto di riferimento nel panorama sanitario nazionale.

