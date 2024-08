Silent Island 2024 a Ficarra: successo con arte, cultura, musica e cibo

Il primo agosto 2024, Ficarra ha ospitato la seconda edizione del Silent Island, evento che ha superato le aspettative del primo anno. Nino Bartuccio, organizzatore dell’evento insieme a Nino Capizzi e Ninì Mirenda, ha espresso soddisfazione per il successo ottenuto, sottolineando che l’obiettivo era di attrarre nuovamente il pubblico, offrendo nuove emozioni e facendo rivivere momenti del passato. L’edizione di quest’anno ha registrato una partecipazione maggiore rispetto alla prima, con esibizioni di artisti e DJ di rilievo, tra cui Nathalie Aarts, che ha coinvolto i presenti con musica degli anni ’90.

Bartuccio ha riconosciuto che, nonostante ci siano sempre margini di miglioramento, l’organizzazione è soddisfatta dei risultati ottenuti. Il futuro dell’evento appare promettente, grazie anche al sostegno del sindaco, dell’assessore Sebastiano Ravì e degli sponsor. Bartuccio ha voluto ringraziare in particolare i DJ, i collaboratori e le famiglie partecipanti, che hanno contribuito al successo della manifestazione.

Il sindaco di Ficarra, Basilio Ridolfo, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, frutto di una stretta collaborazione tra associazioni e amministrazione comunale. Ridolfo ha ringraziato Nino Bartuccio e il suo staff per il significativo contributo, evidenziando che l’evento ha permesso di valorizzare le bellezze architettoniche e storiche del paese, integrate con musica e cibo. Il fatto che il Silent Island sia stato riproposto dimostra l’apprezzamento ricevuto e il successo ottenuto. Il sindaco ha ribadito l’impegno a continuare a sostenere e promuovere questa iniziativa in futuro.

L’assessore Sebastiano Ravì ha illustrato i preparativi per la seconda edizione del Silent Island, evidenziando l’accoglienza calorosa e il successo inaspettato di pubblico e partecipanti. Ravì ha messo in luce come l’evento abbia attirato giovani, famiglie e turisti, promuovendo arte, cultura, musica e divertimento in una Ficarra suggestiva e affascinante. L’obiettivo principale dell’evento è la valorizzazione del territorio, delle tradizioni e delle eccellenze locali, attraverso l’apertura di nove musei e l’offerta di piatti tipici da parte degli esercenti locali. Nonostante il successo, Ravì ha preferito non anticipare dettagli sulla prossima edizione, concentrandosi sull’attuale manifestazione e la pianificazione futura con gli organizzatori.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo