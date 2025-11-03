Gestione integrata della tiroide al San Vincenzo di Taormina

All’Ospedale “San Vincenzo” di Taormina è stata avviata una collaborazione stabile tra le unità di Endocrinologia e Otorinolaringoiatria per la gestione integrata delle patologie tiroidee. L’Asp di Messina ha così risolto la precedente mancanza di un chirurgo generale dedicato a questo ambito, affidando la responsabilità clinica e chirurgica ai reparti diretti dal dottor Sergio Maimone e dalla dottoressa Serenella Palmeri.

Il dottor Maimone, primario di Medicina Interna, ha istituito un servizio di endocrinologia gestito dalle dottoresse Carlotta Castoro e Valentina Rapisarda, mentre la sezione chirurgica è curata dalla dottoressa Palmeri, responsabile facente funzione dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico-facciale oncologica, con il supporto della logopedista Roberta Cultrera.

La Divisione di Otorinolaringoiatria di Taormina, da tempo impegnata nella chirurgia oncologica del collo, si occupa anche di casi complessi di chirurgia tiroidea, concentrandosi sulle forme neoplastiche e rinunciando volontariamente agli interventi per patologie benigne, per evitare sovrapposizioni con la chirurgia generale.

La gestione unificata di tutte le patologie tiroidee rappresenta, secondo l’Asp, una garanzia per i pazienti e per l’immagine dell’ospedale, che potrà mantenere un servizio qualificato e ridurre la mobilità sanitaria verso altre province.

“Recentemente – ha dichiarato la dottoressa Palmeri – è stato eseguito un intervento complesso su un voluminoso gozzo, in lista d’attesa da anni altrove, concluso senza complicanze. La multidisciplinarietà è il segreto dell’Ospedale di Taormina, dove la collaborazione tra le equipe consente risultati efficaci in tempi rapidi”.

