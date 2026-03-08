Messina, incidente mortale sulla SS113, perde la vita Giorgio Pagano

Un uomo di 33 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato lungo la Strada Statale 113, nella zona di Timpazzi, nel territorio di Messina. La vittima è Giorgio Pagano, messinese, che viaggiava sul sedile del passeggero di una Bmw condotta da un amico.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, il veicolo stava procedendo in direzione Villafranca Tirrena quando, all’altezza di una strada laterale, sarebbe sopraggiunta un’altra auto in procinto di immettersi sulla statale. In questa fase il conducente della Bmw avrebbe perso il controllo del mezzo. L’auto è uscita dalla carreggiata, ha abbattuto un tratto di guardrail e ha terminato la propria corsa contro un albero che costeggia la strada.

L’impatto si è rivelato fatale per il passeggero. I sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il conducente della Bmw, un giovane di età simile alla vittima, è rimasto ferito ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Illeso, invece, il conducente dell’altro veicolo coinvolto nella dinamica dell’episodio.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale dell’Anas, i Carabinieri e il medico legale. La Polizia municipale di Messina, con la sezione infortunistica, ha effettuato i rilievi per ricostruire con precisione le cause e le modalità dell’accaduto. Informato anche il magistrato di turno.

La notizia della morte di Giorgio Pagano si è diffusa rapidamente a Massa San Giorgio, dove il giovane gestiva un bar. Numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social da amici e conoscenti.

