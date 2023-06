Isole: la Procura di Messina consente l’utilizzo delle navi sequestrate

La Procura di Messina ha autorizzato l’utilizzo delle navi sequestrate alla “Caronte&Tourist Isole Minori” per i servizi di linea verso le isole minori. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accolto positivamente questa decisione, sottolineando l’importanza di garantire i collegamenti per residenti, operatori economici e turisti. Nonostante il procedimento giudiziario in corso, si assicurano i servizi indispensabili per le rotte marittime verso le isole minori.

La Procura della Repubblica di Messina ha concesso l’utilizzo delle navi sequestrate alla “Caronte&Tourist Isole Minori” per i servizi di linea da e per le isole minori, sotto la guida dell’amministrazione giudiziaria. La decisione è stata comunicata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che aveva sollecitato una risposta in merito alla possibilità di impiegare le navi sottoposte a sequestro.

La Regione, attraverso l’assessorato alle Infrastrutture, aveva espresso preoccupazione riguardo alla continuità del servizio e chiesto chiarimenti sulla disponibilità delle navi sequestrate. La decisione della Procura di Messina di concedere l’uso dei traghetti è stata accolta positivamente da Schifani, che ha sottolineato l’importanza di garantire i collegamenti per residenti, operatori economici e turisti.

Nonostante il procedimento giudiziario in corso, si assicurano i servizi indispensabili sulle rotte delle isole minori, dimostrando l’attenzione del governo regionale a questa problematica.

