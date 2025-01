Furti in abitazioni, arrestato catanese 47enne a Sant’Agata Militello

A Sant’Agata di Militello, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 47 anni, originario di Catania, accusato di due furti e un tentativo di furto avvenuti in abitazioni private nel mese di ottobre. Gli agenti del Commissariato locale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Patti, hanno individuato il responsabile grazie a un’indagine approfondita e all’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Le indagini sono state avviate dopo tre segnalazioni: in due casi, i furti hanno portato all’asportazione di monili in oro e oggetti di valore per un totale superiore a 2.000 euro; nel terzo episodio, l’intervento del proprietario ha impedito che il ladro portasse a termine l’azione. Il sospettato, già noto alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio, era solito spostarsi in diverse località della Sicilia per compiere attività criminali.

Il contributo decisivo è arrivato dalla visione di numerosi filmati di sorveglianza da parte degli investigatori, coadiuvati dalla Polizia Scientifica. Gli elementi raccolti sono stati condivisi con l’Autorità Giudiziaria, che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Durante l’interrogatorio, il catanese ha ammesso le proprie responsabilità per i fatti contestati.

L’arresto è stato eseguito presso la sua abitazione, dove si trovava già sottoposto agli arresti domiciliari per una rapina compiuta a dicembre nella provincia di Palermo. L’operazione ha coinvolto anche il personale della Questura di Catania.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁