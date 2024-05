Giovane catanese lascia un biglietto d’addio, a salvarlo gli agenti di Polizia

Un giovane catanese è stato salvato dall’intervento tempestivo degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Nesima”, grazie alla loro abilità di trattativa e persuasione. I fatti hanno avuto inizio quando il padre e la cognata dell’uomo si sono recati presso il Commissariato, preoccupati per un biglietto d’addio lasciato dal giovane che lasciava intendere propositi suicidi.

I poliziotti hanno prontamente raccolto informazioni dai familiari e sono riusciti a rintracciare l’uomo, che si era allontanato da casa portando con sé solo lo smartphone. Durante una telefonata durata circa 40 minuti, un Ispettore del Commissariato “Nesima” è riuscito a instaurare un rapporto confidenziale con il giovane, persuadendolo a incontrarlo di persona.

L’agente, agendo da solo e in borghese, ha trascorso oltre un’ora con il giovane, ascoltandolo e cercando di fargli comprendere che il gesto estremo non era la soluzione. Alla fine, il giovane è stato convinto a seguirlo al Commissariato, dove ha potuto riabbracciare la sua famiglia, visibilmente scossa dall’accaduto.

In seguito, la famiglia ha voluto ringraziare la Polizia di Stato e in particolare il Commissariato “Nesima” per il pronto intervento e le capacità dimostrate nel prevenire una tragedia.

