Faletra è il nuovo comandante Polizia Locale a San Filippo Mela

Il 12 agosto scorso si è insediato a San Filippo del Mela il nuovo Comandante del Corpo di Polizia Locale, il Commissario dott. Guglielmo Faletra, originario di Caltanissetta. Faletra succede al dott. Filippo Pancrazi, dimessosi per trasferirsi al Comune di Vittoria. Proveniente dal Comune di Bagheria, dove ha operato come Ispettore Capo negli ultimi tre anni, Faletra ha alle spalle una lunga esperienza nel settore, avendo prestato servizio come ispettore dal 2005 al 2020 presso un Corpo di Polizia Locale vicino a Milano.

Il nuovo comandante è stato accolto dal sindaco Gianni Pino e dalla giunta comunale. Il sindaco ha espresso il proprio sostegno dichiarando: “Auguriamo buon lavoro al nuovo comandante, certi che l’attività sinergica che stiamo avviando darà presto i frutti sperati.” Tra le priorità di Faletra figura l’acquisto di strumentazione avanzata per migliorare i servizi alla cittadinanza, con l’intenzione di modernizzare il corpo e renderlo più efficiente: “Lavoreremo nel solco già tracciato dal mio predecessore – ha affermato Faletra – cercando, però, di dare un taglio più moderno al servizio e renderlo 2.0”.

Faletra ha inoltre annunciato l’introduzione di tablet per sostituire i tradizionali blocchetti di accertamento delle infrazioni stradali, con l’obiettivo di facilitare la trasmissione in tempo reale dei dati. Tra i suoi piani c’è anche il ripristino del servizio di comunicazione tramite radio-ricetrasmittenti, per migliorare l’ascolto e la condivisione immediata delle informazioni. “Ringrazio il personale del corpo di Polizia Locale per la dedizione al lavoro mostrata, l’impegno e la volontà a mettersi in gioco anche con le nuove tecnologie. Auspico inoltre che possano essere autorizzate nuove assunzioni, così da apportare nuove forze in supporto di quelle già presenti,” ha concluso Faletra.

Il Corpo di Polizia Locale di San Filippo del Mela dispone già di un drone per il monitoraggio di aree difficilmente raggiungibili e di un’unità operativa di videosorveglianza con 11 telecamere e alcune fototrappole dislocate in punti strategici. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pino, ha annunciato un significativo potenziamento del sistema di sorveglianza. “L’amministrazione da me guidata si propone di posizionare almeno 200 telecamere sul territorio, grazie allo stanziamento di oltre 100.000 euro finalizzato al loro acquisto. Le telecamere verranno posizionate presso i varchi dei torrenti, in prossimità di scuole, parchi e piazze, ma anche nei luoghi di abbandono sconsiderato dei rifiuti. Il nostro obiettivo sarà quello di realizzare un servizio di controllo capillare, che sia utile per rafforzare la sicurezza e nel contempo disincentivare comportamenti incivili,” ha dichiarato il sindaco Pino.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo