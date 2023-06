Stadio comunale di Patti: progetto per un futuro ricco di eventi sportivi

Importante passo avanti per il recupero dello stadio comunale di Patti. La ditta Tomasello Group si è aggiudicata i lavori di rigenerazione e completamento dell’impianto. Il progetto comprende la ristrutturazione degli spogliatoi e l’installazione di un manto in erba sintetica. Il sindaco Bonsignore ha dichiarato che questo intervento favorirà il calcio e consentirà futuri eventi e tornei internazionali. L’amministrazione mira a promuovere il turismo sportivo attraverso ulteriori iniziative come campi da beach soccer e basket lungo la spiaggia di Marina di Patti.

Un significativo progresso è stato compiuto per il recupero dello stadio comunale “Gepy Faranda” di Patti. La ditta Tomasello Group di Belpasso (CT) si è aggiudicata, in via provvisoria, i lavori per la rigenerazione e il completamento dell’impianto di Case Nuove Russo.

La ditta ha presentato un ribasso del 34,29% sull’importo complessivo di 770.515,64 euro, ottenendo così l’aggiudicazione della gara d’appalto. I lavori dovrebbero essere consegnati entro la fine di agosto, e la ditta avrà un anno di tempo per completare l’intervento.

Il progetto prevede la ristrutturazione degli spogliatoi e l’installazione di un manto in erba sintetica. I locali adibiti a spogliatoio saranno adeguati alle vigenti norme federali, con una rimodulazione degli spazi interni, l’installazione di nuovi infissi, il rifacimento della rete idrica, l’adeguamento dell’impianto elettrico e l’installazione di nuovi sanitari. Sono previsti anche interventi sulla facciata esterna dello stadio.

Il sindaco di Patti, Gianluca Bonsignore, ha commentato l’importanza di questo passo per il rilancio dello stadio comunale. Inizialmente, il progetto prevedeva la sistemazione dei locali adibiti a spogliatoio e della pista di atletica, ma si è ritenuto più opportuno riqualificare il terreno di gioco con l’installazione di un manto in erba sintetica. Questa scelta è stata motivata dalla ricca storia calcistica di Patti e mira a fornire condizioni adeguate alle società sportive per gli allenamenti e le partite dei campionati. Le somme risparmiate grazie al ribasso d’asta saranno utilizzate per il rifacimento della pista di atletica.

L’Ente di Palazzo dell’Aquila avrà a disposizione circa 260mila euro per la sistemazione della pista di atletica, grazie al ribasso d’asta ottenuto dalla gara d’appalto. Tuttavia, per il rifacimento dell’impianto di illuminazione sarà necessario reperire ulteriori fondi.

Il sindaco Bonsignore ha espresso il desiderio di riaprire lo stadio comunale anche per i concerti estivi, una volta completati gli interventi legati alla parte sportiva. Questo dimostra l’importanza di valorizzare l’impianto non solo per le attività sportive, ma anche come luogo di intrattenimento e svago per la comunità.

Grazie ai lavori già avviati e a quelli in programma, lo stadio comunale di Patti potrà diventare un punto centrale nell’organizzazione di tornei giovanili internazionali. Negli ultimi anni, grazie all’impegno dell’esperto allo sport Francesco Nardi, il Gepy Faranda è stato teatro di importanti eventi, ma ora si potranno ampliare le opportunità.

Il progetto dell’amministrazione Bonsignore si inserisce nel più ampio obiettivo di rilanciare il turismo attraverso lo sport. Questa strategia prevede anche la creazione di un’area dedicata allo sport lungo la spiaggia di Marina di Patti, con campi di beach soccer, beach volley, padel e calcio su erba sintetica. Le diverse zone attrezzate saranno gestite da associazioni locali, e sono previsti anche tornei di basket sul lungomare Filippo Zuccarello e nell’impianto di contrada San Giovanni.

Il recupero dello stadio comunale “Gepy Faranda” rappresenta quindi un passo significativo per la valorizzazione dello sport a Patti e per la promozione del turismo attraverso eventi sportivi di rilevanza internazionale. La riqualificazione dell’impianto e la creazione di nuove aree sportive contribuiranno a dare nuovo impulso all’intera comunità, offrendo opportunità di sviluppo sia per gli sportivi locali che per i visitatori.

© Riproduzione riservata.