Ella Bucalo: “Accuse CGIL ingiuste e infondate”

Le dichiarazioni del segretario generale della CGIL Scuola Sicilia sono state definite “molto gravi” dalla senatrice Ella Bucalo di Fratelli d’Italia. In una nota, la senatrice ha espresso preoccupazione per l’annuncio della possibile perdita di 14 mila posti di lavoro nel settore del sostegno. Bucalo ha criticato duramente le accuse mosse al Governo Meloni, sostenendo che quest’ultimo sta lavorando attivamente per migliorare il sistema scolastico e il benessere del personale.

Secondo la senatrice, è insensato attribuire al Governo la responsabilità di tali perdite occupazionali, considerando che a Palermo, ad esempio, i riservisti erano solo poche centinaia. Bucalo ha dichiarato: “Ritenere che poche centinaia di persone siano la causa della perdita di 14.000 posti è surreale e una tecnica di seminare terrore”. Ha invitato a combattere queste affermazioni con dati concreti e ha espresso sorpresa per l’atteggiamento del sindacato che sembra discriminare tra lavoratori.

Ella Bucalo ha sottolineato che tutti i docenti, inclusi quelli in attesa di riconoscimento di un titolo acquisito all’estero, devono essere trattati equamente. La giurisprudenza tende infatti a riconoscere il diritto di questi insegnanti a una valutazione corretta del loro percorso, compresa l’integrazione di ulteriori contenuti formativi, se necessario.

Il recente decreto-legge ha introdotto nuovi percorsi formativi, i cui contenuti saranno definiti in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca, confermando la qualità delle misure adottate.

Inoltre, Bucalo ha criticato il sindacato per la sua opposizione alla misura che consente la conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia. Questa misura è vista come cruciale per garantire agli alunni fragili il diritto allo studio e la continuità didattica. La senatrice ha concluso chiedendo la fine delle “strumentalizzazioni inutili” e delle “polemiche sterili”.

