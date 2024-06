Dopo quattordici anni Totò Cuffaro torna a votare

Totò Cuffaro, segretario nazionale della Democrazia Cristiana, torna a votare dopo quattordici anni grazie alla riabilitazione che ha cancellato la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Cuffaro, residente a Raffadali, in provincia di Agrigento, ha potuto esercitare il suo diritto di voto per le elezioni europee.

Nel 2011, Totò Cuffaro era stato condannato a sette anni di reclusione per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra. La riabilitazione, concessa lo scorso febbraio dal Tribunale di Sorveglianza, non solo ha permesso a Cuffaro di votare, ma anche di candidarsi nuovamente. Tuttavia, l’ex presidente della Regione ha chiarito subito: “Confermo con determinazione che il mio tempo per le candidature è finito. Coltivo il diritto, e credo anche il dovere, di potere continuare ad essere utile. Per questo mi sono speso e mi sto spendendo, per affermare un partito di ideali e di valori: la Democrazia Cristiana.”

Nel contesto politico attuale, Cuffaro e la sua Democrazia Cristiana hanno ricevuto diverse chiusure, da parte di figure come Renzi, la Lega e Forza Italia. Alla fine, per queste elezioni, ha deciso di sostenere Massimo Dell’Utri, candidato di Noi Moderati nella lista di Forza Italia.

