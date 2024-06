Porto di Tremestieri, Germanà: “Strategico il Ponte”

Il cantiere del porto di Tremestieri ha ripreso i lavori, evidenziando l’importanza strategica del Ponte sullo Stretto come attrattore di investimenti e acceleratore di infrastrutture essenziali per la Sicilia. L’attraversamento stabile dello Stretto è considerato un’opera strategica, permettendo di ottenere ulteriori 41 milioni di euro necessari per riavviare i lavori. Il decisivo intervento del ministro Matteo Salvini ha scongiurato il rischio di un’ennesima incompiuta. Lo ha affermato Nino Germanà.

Germanà ha espresso l’auspicio che il sindaco mostri almeno il garbo istituzionale di invitarlo alla cerimonia di consegna dei lavori del porto di Tremestieri, un traguardo reso possibile dal suo sollecito e dal quotidiano impegno nel risolvere una vicenda che ha causato due anni di stallo. Ha inoltre sottolineato la necessità di ringraziare sia lui stesso che il ministro Salvini.

Tuttavia, Germanà ha espresso preoccupazione per il fatto che il primo cittadino, nel tentativo di assecondare i capricci di De Luca, stia perdendo un’opportunità storica scegliendo di trasformarsi in Federico Accorinti. Ha ribadito che il Ponte si farà, essendo ormai una legge dello Stato, e che il processo non può essere fermato. Secondo Germanà, il sindaco dovrebbe cogliere l’opportunità di cavalcare questo processo da protagonista, chiedendo al governo nazionale tutto ciò di cui Messina ha bisogno, piuttosto che accontentarsi di un ruolo secondario.

