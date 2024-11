Ognissanti: rito religioso e tradizione popolare, origini e significato

di Maria Cristina Miragliotta – La festività di Ognissanti, celebrata il 1° novembre, onora tutti i santi riconosciuti dalla Chiesa Cattolica, indipendentemente dall’avere una festa specifica nel calendario liturgico. Le origini di Ognissanti risalgono al VII secolo, quando Papa Bonifacio IV istituì una commemorazione per i martiri, poi estesa a tutti i santi da Papa Gregorio III. Nel corso dei secoli, la festività ha acquisito una dimensione universale, includendo non solo i santi canonizzati ma anche tutte le anime che hanno vissuto in modo esemplare la fede cristiana.

In Italia, la tradizione di Ognissanti è profondamente radicata e anticipa il Giorno dei Morti, che si celebra il 2 novembre e durante il quale si ricordano i defunti. Molti italiani si recano in cimitero per rendere omaggio ai propri cari, portando fiori sulle tombe e partecipando a messe in loro memoria.

Ognissanti ha anche influenze culturali significative in altre parti d’Europa, ed è spesso associata alla celebrazione della vita e della morte. In questo giorno si riflette sulla virtù e sulla spiritualità dei santi, intesi come modelli per la vita dei credenti.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo