Schifani e Ciucci: un incontro decisivo per il Ponte sullo Stretto

Il ponte sullo Stretto: progressi significativi nel progetto e investimenti per lo sviluppo di Sicilia e Calabria.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha tenuto un incontro importante questa mattina presso Palazzo d’Orléans. Ad accompagnarlo c’era l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci. L’obiettivo dell’incontro era fare il punto sullo sviluppo del progetto del tanto discusso Ponte sullo Stretto.

Schifani ha espresso ottimismo riguardo all’avanzamento del progetto, sottolineando come giorno dopo giorno il ponte diventi sempre più concreto. Inoltre, ha elogiato la nomina di Ciucci come amministratore delegato, definendola un’ottima scelta del ministro Salvini. Secondo Schifani, Ciucci è una figura di grande esperienza, che possiede una profonda conoscenza di tutte le tematiche riguardanti l’infrastruttura.

Ciucci, a sua volta, ha sottolineato l’impegno profuso dalla società Stretto di Messina, insieme al Ministero delle Infrastrutture, alla Regione Siciliana e alla Regione Calabria. Hanno lavorato diligentemente per rispettare il cronoprogramma e l’obiettivo di approvare il progetto esecutivo entro luglio 2024, in modo da poter iniziare i lavori immediatamente.

L’amministratore delegato ha evidenziato le numerose attività in corso, tra cui il riavvio dei rapporti con i contraenti dell’opera, l’aggiornamento del progetto entro settembre e la revisione delle previsioni di traffico necessarie per il piano economico-finanziario. L’investimento complessivo per il ponte è stimato a 13,5 miliardi di euro e comprende anche opere complementari e miglioramenti alle connessioni ferroviarie e stradali.

Ciucci ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Sicilia e Calabria, evidenziando che il ponte non è solo un’infrastruttura, ma un’opera pensata per il territorio e realizzata con l’obiettivo di creare l’area Metropolitana dello Stretto.

Infine, Ciucci ha elogiato gli investimenti strategici del governo sulla rete stradale e ferroviaria in Sicilia e Calabria. Questi investimenti, che ammontano a circa 70 miliardi di euro entro il 2030, contribuiranno a sviluppare un sistema di trasporti sostenibile e a promuovere il rilancio economico e sociale delle due regioni.

Il progetto del Ponte sullo Stretto sta quindi facendo progressi significativi, grazie all’impegno congiunto di tutte le parti coinvolte. La realizzazione di questa infrastruttura avrà un impatto duraturo sullo sviluppo e la connettività della Sicilia e della Calabria, aprendo nuove opportunità per entrambe le regioni.

