Elezioni a Patti, Anna Sidoti annuncia la propria candidatura a Sindaco

Anna Sidoti ha diffuso una lettera aperta annunciando la propria candidatura alle prossime elezioni amministrative nel Comune di Patti. Sidoti ha dichiarato di avere maturato la decisione dopo una valutazione interna al proprio gruppo, che definisce «coeso, attivo e trasversale», con l’obiettivo di proseguire un percorso avviato negli anni precedenti. La candidata ha ricordato il risultato ottenuto nel 2021, quando «il 25% dei cittadini ha sostenuto una proposta politica fondata sul lavoro e sull’ascolto», spiegando che l’attuale iniziativa non rappresenta un nuovo inizio ma la continuazione di quell’esperienza.

Nella lettera si rivolge direttamente agli elettori, affermando di non voler «chiedere il voto», ma di voler sollecitare la partecipazione a «un progetto collettivo che nasce nelle famiglie, nelle aziende e nelle piazze». Sidoti sottolinea la necessità di affrontare temi legati al futuro della città, dalla valorizzazione delle risorse locali al sostegno dei giovani e degli anziani, con l’intento di ricostruire fiducia tra cittadini e amministrazione.

Riguardo alle eventuali alleanze, dichiara che non cercherà accordi dettati dalla convenienza, ma condivisioni basate su «un’idea chiara di città». L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di contribuire alla definizione di un programma volto a una Patti «più inclusiva, progettuale, centrale, verde, aperta e trasparente». La candidata conclude sostenendo che il processo di cambiamento debba essere inteso come «un cantiere aperto».

👁 Articolo letto 315 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.