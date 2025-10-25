Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 27 ottobre al 2 novembre

La Polizia Stradale di Messina ha reso noto il calendario dei controlli della velocità predisposto sulle principali arterie autostradali della provincia. L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione degli incidenti e di vigilanza sulla circolazione, con l’obiettivo di favorire il rispetto dei limiti stabiliti lungo i tratti caratterizzati da maggiore flusso veicolare e più elevato indice di sinistrosità.

I servizi interesseranno il periodo compreso tra lunedì 27 ottobre 2025 e domenica 2 novembre 2025 e saranno effettuati sia sulla A/18 Messina-Catania sia sulla A/20 Messina-Palermo. Le pattuglie e gli strumenti di rilevazione della velocità saranno collocati in diversi punti delle due autostrade, con posizionamenti variabili in relazione alle esigenze operative.

In particolare, nei giorni 27, 28 e 31 ottobre i controlli verranno attivati alternativamente lungo entrambe le direttrici Messina-Palermo e Messina-Catania, in ambedue i sensi di marcia. La Polizia Stradale richiama l’attenzione degli automobilisti sull’obbligo di adeguare la velocità alle condizioni della strada e di rispettare la segnaletica, ricordando che la funzione dei dispositivi è rivolta alla tutela della sicurezza di tutti gli utenti della rete autostradale.

“La moderazione della velocità e la guida prudente rappresentano elementi determinanti per la prevenzione degli incidenti” sottolineano dagli uffici della Stradale, invitando gli automobilisti ad adottare comportamenti responsabili durante gli spostamenti.

