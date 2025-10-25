Attualità

Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 27 ottobre al 2 novembre

sabato 25.10.2025 - 09:20:44
Autovelox della Polizia

La Polizia Stradale di Messina ha reso noto il calendario dei controlli della velocità predisposto sulle principali arterie autostradali della provincia. L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione degli incidenti e di vigilanza sulla circolazione, con l’obiettivo di favorire il rispetto dei limiti stabiliti lungo i tratti caratterizzati da maggiore flusso veicolare e più elevato indice di sinistrosità.

I servizi interesseranno il periodo compreso tra lunedì 27 ottobre 2025 e domenica 2 novembre 2025 e saranno effettuati sia sulla A/18 Messina-Catania sia sulla A/20 Messina-Palermo. Le pattuglie e gli strumenti di rilevazione della velocità saranno collocati in diversi punti delle due autostrade, con posizionamenti variabili in relazione alle esigenze operative.

CanaleSicilia

Autovelox Polizia

In particolare, nei giorni 27, 28 e 31 ottobre i controlli verranno attivati alternativamente lungo entrambe le direttrici Messina-Palermo e Messina-Catania, in ambedue i sensi di marcia. La Polizia Stradale richiama l’attenzione degli automobilisti sull’obbligo di adeguare la velocità alle condizioni della strada e di rispettare la segnaletica, ricordando che la funzione dei dispositivi è rivolta alla tutela della sicurezza di tutti gli utenti della rete autostradale.

“La moderazione della velocità e la guida prudente rappresentano elementi determinanti per la prevenzione degli incidenti” sottolineano dagli uffici della Stradale, invitando gli automobilisti ad adottare comportamenti responsabili durante gli spostamenti.


