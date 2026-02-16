Maltempo di Carnevale, burrasca atlantica in arrivo martedì

Una nuova perturbazione di origine atlantica è in arrivo sulla Sicilia e sulla Sardegna, con effetti attesi già nelle prossime ore. Le previsioni indicano l’arrivo di una burrasca di Carnevale, meno intensa rispetto alla tempesta registrata il 13 febbraio, ma caratterizzata da raffiche di vento sostenute e condizioni di diffusa instabilità atmosferica.

Secondo le indicazioni meteorologiche, la giornata di martedì sarà quella maggiormente interessata dal peggioramento, con venti che potranno raggiungere velocità comprese tra 70 e 80 chilometri orari. In alcune aree, in particolare dove la conformazione del territorio favorisce l’intensificazione dei flussi provenienti da ovest-nordovest, le raffiche potrebbero risultare più intense. Il picco del fenomeno sull’isola è previsto nelle ore mattutine.

La perturbazione è associata all’ingresso di aria ad elevata vorticità dall’Atlantico, che determinerà la formazione di un ciclone secondario sul basso Adriatico, con valori di pressione stimati intorno ai 992 hPa. Il sistema depressionario dovrebbe comunque avere una rapida evoluzione, spostandosi già nel pomeriggio di martedì verso la Grecia e successivamente sull’area dell’Egeo.

Le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare già dalla serata odierna, quando forti correnti di Ponente e Maestrale interesseranno le coste tirreniche e l’area urbana di Messina. L’intero territorio sarà esposto a venti sostenuti nelle prime ore di martedì 17.

La fase di instabilità proseguirà fino a mercoledì 18, con precipitazioni diffuse e rovesci localizzati. Dopo il mercoledì delle Ceneri è previsto un graduale miglioramento, con una fase più stabile e l’assenza di perturbazioni atlantiche di rilievo. – Fonte Daniele Ingemi.

