Droga Drive a Catania, offre dosi ai passanti; arrestato 36enne

Nel quadro dell’operazione “Natale in Sicurezza”, organizzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per contrastare reati legati agli stupefacenti, è stato arrestato un uomo di 36 anni, residente nel quartiere Trappeto. L’arresto è avvenuto a seguito di un’attività di controllo straordinario sul territorio.

I militari della Stazione di Catania Nesima hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi di via Capo Passero, arteria stradale adiacente ai complessi residenziali popolari. Durante l’operazione, è stato notato un uomo camminare con una busta di plastica. L’individuo si fermava all’incrocio, attirando l’attenzione degli automobilisti con gesti, per poi avvicinarsi ai veicoli e mostrare il contenuto della busta. Alcuni conducenti ricevevano bustine in cambio di denaro.

Identificato come spacciatore, l’uomo ha tentato la fuga, presumibilmente avvisato da vedette tramite una ricetrasmittente trovata successivamente nelle sue tasche. Dopo pochi metri, è stato bloccato dai Carabinieri mentre cercava rifugio in uno stabile. Durante la perquisizione, sono state recuperate 18 dosi di marijuana (18 grammi), 125 dosi di crack (40 grammi) e 95 dosi di cocaina (40 grammi), oltre a 685 euro in contanti. La busta contenente gli stupefacenti è stata sequestrata.

L’Autorità Giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per il 36enne la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

