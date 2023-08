Appuntamenti d’arte a Gioiosa Marea: l’identità siciliana in mostra

Una serata di moda e arte a Gioiosa Marea, tra creatività e identità culturale siciliana.

Gioiosa Marea si prepara a ospitare la seconda edizione di “Appuntamenti d’Arte – I pensieri nascosti”, un evento unico che unisce moda e arte visiva. L’obiettivo è valorizzare la creatività locale e l’identità culturale siciliana, coinvolgendo pubblico e artisti in una serata magica e coinvolgente.

Le magnifiche scalinate di via Giulio Forzano diventeranno la passerella della stilista gioiosana Roberta Cusmà, presentando una sfilata di moda unica nel suo genere. Alle 21:30 prenderà il via la sfilata, arricchita da musica, danza e cabaret, per coinvolgere il pubblico in una straordinaria performance di creatività.

Nel frattempo, via Raffaele Saggio si trasformerà in uno spazio espositivo dedicato alle arti visive, figurative e artigianali. Dalle 19:30 fino a mezzanotte, gli artisti avranno l’opportunità di mostrare il loro talento, suscitando emozioni e riflessioni nei visitatori presenti.

Il cuore dell’evento risiede nella volontà di promuovere la cultura e la sensibilità artistica dei talenti locali, portando alla luce l’identità culturale di Gioiosa Marea e della Sicilia in generale. La manifestazione punta a stupire e coinvolgere sia i residenti che i turisti, trasmettendo loro un’esperienza indimenticabile e autentica.

La serata di “Appuntamenti d’Arte” sarà un’occasione unica per immergersi nell’eccellenza creativa del territorio, un connubio perfetto tra tradizione e innovazione. Una festa dei sensi, in cui moda e arte si fondono, regalando al pubblico un’esperienza magica e coinvolgente.

Il Programma

Ore 21:30

Sfilata di moda sartoriale della stilista gioiosana Roberta Cusmà

intercalata da spettacoli artistici vari

(scalinate di via Giulio Forzano)

Ore 19:30 – 00:00

Esposizione arti visive, figurative e artigianali per un indimenticabile percorso sensoriale

(via Raffaele Saggio)

Presenta Marco Mollica

Interverranno gli artisti: Giada Scolaro, Nino Scaffidi, Ludovica Granata di CM Studio Danza

Con la partecipazione straordinaria di Antonella Mollica

