Sciopero trasporti pubblici: possibili disagi in arrivo

Disordini imminenti nei trasporti urbani a seguito dello sciopero di 24 ore dichiarato oggi, lunedì 6 maggio, dai sindacati di base Usb, Cobas e Cub. La protesta, estesa a livello locale, mira a promuovere la tutela delle fasce essenziali di servizio.

La decisione di scioperare è stata annunciata dagli autoferrotranvieri, come riportato in una nota dell’Usb, per “rivendicare salario, sicurezza e diritti”, tematiche centrali nell’ambito del rinnovo contrattuale di categoria. Il sindacato sostiene di non aver ricevuto risposte soddisfacenti dalle associazioni datoriali, evidenziando una mancanza di investimenti concreti nell’ottica di migliorare i servizi, ottimizzare i mezzi e garantire la sicurezza sul posto di lavoro. Questo, a loro dire, viola il diritto fondamentale alla mobilità dei cittadini.

