Avvocato aggredito da 11 persone a Palermo, colpevoli identificati

Nei pressi del teatro Massimo di Palermo, un avvocato e ricercatore universitario è stato vittima di una brutale aggressione. L’uomo, che si trovava in compagnia della fidanzata, è stato accerchiato e picchiato selvaggiamente da un gruppo di undici persone, tra cui anche alcuni adulti. L’episodio ha avuto origine quando l’avvocato ha rimproverato alcuni giovani che stavano tentando di rubare un monopattino in via Ruggiero Settimo, dichiarando di star filmando l’intera scena.

Poco dopo, mentre la coppia stava rientrando a casa, gli aggressori li hanno raggiunti e hanno iniziato a colpire violentemente l’uomo, causandogli ferite al volto e una frattura al naso. La Polizia, prontamente intervenuta, ha acquisito le immagini registrate e ha identificato tutti i responsabili dell’aggressione. Gli aggressori, tutti palermitani e residenti in un paese della provincia, sono stati rintracciati e sono ora sotto inchiesta.

L’avvocato, sebbene ferito gravemente, è attualmente fuori pericolo, ma dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per riparare la frattura al naso. La vicenda ha suscitato grande indignazione nella comunità locale, ponendo nuovamente l’attenzione sul problema della sicurezza pubblica e della violenza urbana.

