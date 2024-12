Donna segregata in casa dal marito, liberata dalla Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato di Trapani hanno arrestato un uomo per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. L’intervento, eseguito dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, è avvenuto dopo una richiesta di aiuto ricevuta da una donna costretta in casa dal marito per diverse ore.

Sul luogo dell’accaduto, i poliziotti hanno tranquillizzato la vittima, rintracciato il marito e ottenuto le chiavi necessarie per consentirne la liberazione. Le indagini hanno rivelato una lunga storia di abusi fisici e psicologici subiti dalla donna, la quale aveva deciso di separarsi definitivamente a causa delle violenze. Dopo l’ennesima aggressione, si era trasferita dalla madre insieme alla figlia minore per cercare protezione.

L’uomo, incapace di accettare la separazione e spinto da una gelosia ossessiva, si era appostato presso l’abitazione della madre della vittima. Quando la donna stava per utilizzare l’auto, lui l’ha fermata, minacciata e costretta con la forza a tornare nella loro casa, dove è stata chiusa a chiave per ore.

Grazie alla prontezza della vittima, che è riuscita a contattare le forze dell’ordine, la Polizia è intervenuta tempestivamente, liberando la donna e arrestando l’uomo. Dopo la denuncia presentata dalla vittima, l’arresto è stato convalidato e il responsabile è stato trasferito nel carcere locale. Successivamente, le autorità hanno disposto l’allontanamento dell’uomo dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla donna.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁