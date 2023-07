Protezione Civile: test di IT-Alert, risultati positivi in Sicilia

Il test di IT-Alert, il sistema di allarme pubblico della Protezione Civile, ha ottenuto successo in Sicilia grazie all’organizzazione sul territorio. L’invito a compilare un questionario sul sito ufficiale permetterà di migliorare ulteriormente il sistema.

Il test di IT-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale della Protezione Civile, ha ottenuto risultati positivi in Sicilia. Secondo Salvo Cocina, dirigente generale del dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, l’organizzazione sul territorio è stata efficace e il sistema ha svolto il suo compito.

L’intera regione ha visto l’installazione di oltre cinquanta postazioni di controllo e assistenza alla popolazione, gestite da operatori e volontari della Protezione Civile regionale. Le postazioni sono state collocate in piazze, ospedali, spiagge, stazioni ferroviarie, supermercati e centri commerciali, oltre che nelle zone sommitali dell’Etna e di Stromboli.

“Ci siamo impegnati a monitorare attentamente le reazioni della popolazione all’arrivo dei segnali di allerta”, ha spiegato Cocina, “e abbiamo fornito supporto a coloro che non erano informati per evitare il panico. È possibile che solo il 10-15% delle utenze non abbia ricevuto il messaggio, e abbiamo riscontrato alcune difficoltà principalmente con alcuni operatori telefonici. Ora lavoreremo in collaborazione con la Protezione Civile nazionale per risolvere tali criticità, sia quelle già note che quelle segnalate dagli utenti attraverso i questionari compilati”.

Invitando tutti a visitare il sito www.it-alert.it e a compilare il questionario, Cocina ha sottolineato l’importanza delle risposte degli utenti per migliorare ulteriormente lo strumento.

