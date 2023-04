Trattore si ribalta, rimane vittima un pensionato di Sciacca

Un pensionato di 80 anni, Salvatore Augello, è stato ritrovato morto questa mattina nel suo podere in contrada Nadorello a Sciacca, dopo che il trattore che stava guidando si era ribaltato. La vittima è stata scoperta dai familiari accanto al mezzo agricolo rovesciato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo senza vita dell’uomo, mentre i sanitari, giunti poco dopo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Secondo le prime ipotesi, non si esclude che Augello, mentre stava guidando il trattore, abbia avuto un malore, uscendo fuori dal sentiero che stava battendo e precipitando nel burrone adiacente.

