Controlli dei Carabinieri: verifiche per la sicurezza alimentare

Intensi controlli dei Carabinieri per la sicurezza alimentare a Milazzo.

In risposta all’aumento turistico, i Carabinieri di Milazzo intensificano i controlli negli esercizi pubblici, scoprendo violazioni igieniche e sanzionando titolari.

Nel contesto dell’aumento dei visitatori turistici di agosto, la Compagnia Carabinieri di Milazzo ha intensificato i controlli negli esercizi pubblici dedicati all’alimentazione e alle bevande, supportati dai reparti specializzati del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina.

Tra i risultati delle ispezioni, è emerso un ristorante il cui titolare è stato deferito per la detenzione di oltre 21 chilogrammi di pesce (tonno, spada, cozze, orata, ricciola, totani) e oltre 17 chilogrammi di carne (bovina e di agnello) in condizioni di conservazione inadeguate. È stata assegnata una scadenza di 10 giorni per rivedere le procedure di abbattimento dei prodotti ittici, mentre gli alimenti sono stati posti sotto sequestro penale.

In un altro lido balneare, sono state riscontrate carenze nei requisiti e nelle procedure di sicurezza alimentare, con un termine consono assegnato per la correzione al fine di evitare sanzioni amministrative.

Un ristorante è stato multato per aver infranto le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulla sicurezza alimentare. Le sanzioni amministrative inflitte superano i 30.000 euro, e sono state imposte stringenti prescrizioni per garantire il rispetto delle norme, a rischio sospensione dell’attività.

Recentemente, i Carabinieri di Milazzo avevano già condotto controlli su lidi balneari e ristoranti lungo la costa mamertina, rilevando violazioni amministrative legate alla gestione delle bevande e degli alimenti.

