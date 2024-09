Giovane 24enne perde la vita in un incidente stradale ad Alcamo

Tragico incidente ad Alcamo Marina, dove un giovane di 24 anni, Salvatore Scarcella, è deceduto nelle prime ore del mattino in un incidente stradale. L’incidente è avvenuto in via Stella Cinese, quando il ragazzo, alla guida della sua moto Bmw GS 1200, ha perso il controllo del veicolo. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, Scarcella avrebbe sbandato, finendo fuori strada e colpendo con violenza un muro di contenimento. La dinamica dell’incidente, ancora sotto indagine, non evidenzia al momento il coinvolgimento di altri veicoli.

L’impatto è stato fatale per il giovane motociclista, e il tempestivo intervento del personale sanitario del 118 non ha potuto evitare il decesso. La polizia municipale e i carabinieri giunti sul posto hanno eseguito i rilievi necessari per accertare le cause dell’accaduto. Al momento, non si segnalano ulteriori ipotesi riguardo possibili responsabilità di terzi.

La tragedia ha scosso la comunità locale, colpita dalla morte improvvisa di un ragazzo di 24 anni, descritto come appassionato di moto. Le autorità continuano a indagare per chiarire se fattori esterni, come le condizioni stradali o eventuali ostacoli, possano aver contribuito alla perdita di controllo del mezzo.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo