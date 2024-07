Vigili del fuoco e Forestali impegnati contro gli incendi in Sicilia

Dieci incendi sono scoppiati in Sicilia, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco, del personale forestale e dei volontari della protezione civile. Il traffico sulla strada statale 626 della Valle del Salso è stato temporaneamente interrotto in entrambe le direzioni al chilometro 9, nei pressi di Pietraperzia, a causa delle fiamme.

A Catania si sono verificati quattro roghi: a Ramacca in contrada Pietrosa, ad Adrano in contrada Timpone, a Caltagirone in contrada Granieri e a Grammichele in contrada Bisamore. Ad Agrigento, l’incendio si è sviluppato a Realmonte, vicino a via della Libertà. Nella provincia di Caltanissetta, il fuoco è divampato nel capoluogo, in contrada Capodarso.

Due incendi sono stati segnalati nell’area di Enna, precisamente a Piazza Armerina, in contrada Piano Cannata e in contrada Ciavarini. In quest’ultima zona, le fiamme lungo la strada statale 626 hanno causato il blocco del traffico.

Nel Messinese, gli incendi hanno colpito Mistretta in contrada Pantano e Pettineo, nella zona occidentale dei Nebrodi. A Pettineo, il fuoco, originato in contrada Saja, si è rapidamente diffuso verso sud, prima di essere finalmente domato dalle squadre di emergenza.

L’intervento congiunto dei vigili del fuoco, del personale forestale e dei volontari della protezione civile è stato fondamentale per arginare e spegnere i numerosi focolai, evitando danni maggiori e garantendo la sicurezza delle aree colpite.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo