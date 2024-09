Controlli velocità della Polizia Stradale con Autovelox su A18 e A20

La Polizia Stradale ha comunicato le tratte in cui verranno attivati i controlli della velocità per la settimana dal 9 al 15 settembre 2024. L’iniziativa mira a sensibilizzare gli automobilisti sul rispetto dei limiti di velocità, contribuendo alla prevenzione degli incidenti stradali. I dispositivi di rilevamento della velocità saranno operativi a rotazione lungo le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, in particolare nei tratti caratterizzati da un’elevata incidenza di incidenti.

Il calendario dei controlli prevede interventi sulla A18 Messina-Catania il 9, 11 e 13 settembre 2024 e sulla A20 Messina-Palermo il 9, 11 e 12 settembre 2024. I limiti di velocità da rispettare rimangono quelli attuali: sulle autostrade il limite massimo è di 130 km/h, che scende a 110 km/h in caso di condizioni meteo avverse; sulle strade extraurbane principali il limite è di 110 km/h, ridotto a 90 km/h in caso di maltempo.

Per quanto riguarda le sanzioni, chi supera il limite di velocità fino a 10 km/h è soggetto a una multa che varia tra 42 e 173 euro. Per eccessi superiori a 10 km/h e fino a 40 km/h, la sanzione può raggiungere i 694 euro, con la decurtazione di 3 punti sulla patente. In caso di superamento tra 40 e 60 km/h, la multa oscilla tra 543 e 2.170 euro, con la decurtazione di 6 punti e la sospensione della patente da uno a tre mesi. Chi oltrepassa di oltre 60 km/h i limiti consentiti rischia una multa tra 845 e 3.382 euro, con 10 punti decurtati e la sospensione della patente da sei a dodici mesi; in caso di recidiva entro due anni, si procede alla revoca della patente.

Le sanzioni sono inasprite per i neopatentati e i conducenti professionali. Inoltre, saranno monitorati con particolare attenzione gli eccessi di velocità dei veicoli commerciali e di trasporto persone, grazie all’uso dei cronotachigrafi e dei tachigrafi digitali.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo