Crescita del 3,6% nella raccolta sangue al “Barone Romeo” di Patti

Il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) dell’ospedale Barone Romeo di Patti ha registrato un incremento del 3,6% nella produzione di unità di emazie nei primi quattro mesi del 2025, raggiungendo complessivamente 3.009 sacche di sangue. Questo risultato si distingue positivamente rispetto al lieve calo osservato nel resto della regione nello stesso periodo.

La crescita costante è attribuibile a una solida organizzazione interna, una pianificazione accurata e a una rete collaborativa consolidata con le associazioni di donatori di sangue. Queste ultime svolgono un ruolo cruciale non solo nella raccolta ma anche nella sensibilizzazione, ampliando il bacino dei donatori e rafforzando la capacità operativa del SIMT.

Il direttore del SIMT di Patti, dottor Gaetano Crisà, ha dichiarato: «Questo traguardo non è solo nostro, ma è stato raggiunto con il sostegno dell’ASP di Messina, che ha sempre fornito supporto tecnologico e amministrativo, insieme alle associazioni donatori e al personale sanitario, medici, tecnici di laboratorio e infermieri».

Dal canto suo, il direttore generale dell’ASP di Messina, Giuseppe Cucci, ha rimarcato l’importanza dell’impegno collettivo, sottolineando che «l’incremento delle unità raccolte non è solo un dato numerico, ma la dimostrazione concreta di quanto l’impegno condiviso possa tradursi in risultati tangibili per la salute pubblica. Esprimo il mio più sentito ringraziamento al personale sanitario, alle associazioni donatori e a tutti i donatori che, con il loro gesto generoso, scelgono ogni giorno di contribuire alla vita degli altri».

L’appello rivolto alla comunità rimane invariato: donare sangue rappresenta un gesto di solidarietà capace di fare la differenza per chi si trova in condizioni critiche. Ogni sacca può essere una speranza di vita.

