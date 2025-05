Messina Volley batte Kondor Catania al quinto set al PalaRescifina

Il Messina Volley ha ottenuto la vittoria al tie-break nella prima partita dei play-off promozione per la Serie B2, superando la Smile Lombardo Shop Kondor Catania davanti a oltre 400 spettatori al “PalaRescifina”. La formazione allenata da Francesco Trimarchi ha conquistato il primo set, subito riequilibrato dalle avversarie guidate da Agata Licciardello, per poi imporsi nel quinto set. Alla partita erano presenti il sindaco di Messina Federico Basile e gli assessori Massimo Finocchiario e Nino Carreri.

Nel primo parziale, le padrone di casa si sono portate sul 4-1 con contributi decisivi di Michela Laganà e Giovanna Biancuzzo. Dopo un equilibrio prolungato, il muro di Gloria Scimone ha permesso il nuovo vantaggio giallo-blu (19-16), chiudendo il set 25-19 con Giulia Mondello a segno sul set-point. Nel secondo set la Kondor ha dominato inizialmente, arrivando fino al +7 (3-10), ma il Messina ha recuperato fino a impattare 23-22. Tuttavia, un ace di Elisa Sozzi ha portato le ospiti al pareggio.

Il terzo set è stato caratterizzato dal predominio catanese, che ha mantenuto un margine ampio per chiudere 25-13. Il Messina Volley ha reagito nel quarto set portandosi avanti fino al 24-15 grazie a Scimone e Arena, costringendo le ospiti a concedere il tie-break. Nel set decisivo le squadre hanno viaggiato in equilibrio fino al 4-4, poi il Messina ha preso il comando con un muro di Marika Arena, consolidato da ulteriori azioni di Mondello e Scimone, chiudendo 15-11.

Il tecnico del Messina Volley, Trimarchi, ha dichiarato: «L’obiettivo vittoria è stato fondamentale in una partita bellissima, con un pubblico partecipe e con le ragazze che hanno dato tutto». Il tecnico della Kondor, Licciardello, ha sottolineato la competitività della gara e il livello elevato della squadra avversaria, definendo il risultato molto difficile da ottenere.

Messina Volley – Smile Lombardo Shop Kondor Catania 3-2 (25-19; 23-25; 13-25; 25-17; 15- 11).

Messina Volley: Pecoraro, Mondello 12, Laganà (Cap.) 7, Ignoto, Runci, Sorbara, Scimone 18, Arena M. 15, Biancuzzo 13, Pasa, Arena S. 7, Natoli (Lib. 1), De Grazia (Lib. 2). All. Trimarchi, 2° All. Rizzo Smile Lombardo.

Shop Kondor Catania: Carpinato, Foti, Giannone, Glorioso, Greco, Il Grande 9, Lo Re (Cap.) 12, Macaluso 9, Rapisarda 17, Sozzi 8, Utili 9, Zummo, Laferrera (Lib. 1), Castiglione (Lib. 2). All. Licciardello.

Arbitri: Riina e Barbata.

👁 Articolo letto 239 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.