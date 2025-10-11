Interventi della Polizia in mare, sette operazioni di soccorso

Si è conclusa l’attività di pattugliamento estivo svolta dalla Polizia di Stato lungo la costa catanese, finalizzata alla sicurezza dei bagnanti e al controllo delle imbarcazioni. L’operazione, durata oltre tre mesi, ha interessato un tratto di oltre trenta chilometri, dalla Playa a Capo Mulini, includendo la Scogliera e l’Area Marina Protetta di Aci Trezza.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, impegnati quotidianamente dalle 8 alle 20, hanno percorso complessivamente 2.413 miglia nautiche. Nel corso delle attività, sono state soccorse 27 persone a bordo di natanti in difficoltà e condotte sette operazioni di assistenza in mare. In diversi casi è stato necessario il traino di imbarcazioni con motori in avaria.

Nel complesso, sono state identificate oltre mille persone, di cui 250 già note alle forze dell’ordine, e controllate 338 imbarcazioni. L’azione di prevenzione si è concentrata sul richiamo al rispetto delle regole di navigazione, con particolare attenzione alle distanze di sicurezza dalla costa e all’uso corretto delle attrezzature di bordo.

Le verifiche hanno portato all’accertamento di numerose irregolarità, tra cui navigazione sotto costa, mancanza di copertura assicurativa, diffusione di musica all’interno dell’Area Marina Protetta dei Ciclopi, guida senza patente nautica e uso di alcol o sostanze stupefacenti. Le sanzioni amministrative complessive hanno raggiunto i 50 mila euro.

Sono stati inoltre controllati 24 stabilimenti balneari, tre dei quali sanzionati per carenze nel servizio di assistenza ai bagnanti e nella dotazione sanitaria. La collaborazione con il personale dell’Area Marina Protetta di Acitrezza è stata ritenuta determinante per la prevenzione di condotte pericolose.

